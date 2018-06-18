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7:19   18 Июня 2018
Весь мир
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Facebook запретит рекламировать аксессуары для оружия несовершеннолетним

Facebook запретит рекламировать аксессуары для оружия несовершеннолетним

Портал The Verge пишет, что Facebook собирается запретить показ несовершеннолетним пользователям рекламы различных аксессуаров для оружия. Это происходит в связи с частыми случаями стрельбы в школах США.

На данный момент в социальной сети нельзя рекламировать огнестрельное оружие. Однако это не мешает производителям демонстрировать дополнительные принадлежности и аксессуары, например кобуры, подствольные фонарики или дополнительные магазины. Запрет пока не распространяется в том числе на футляры для оружия или прицелы.  

Рекламу этой продукции перестанут показывать малолетним пользователям соцсети с 21 июня. 

Напомним, в США в последние годы участились случаи, когда несовершеннолетние открывали стрельбу в школах. Последний раз семнадцатилетний подросток застрелил десять человек в техасской школе. 

С 2009 года по настоящее время в американских учебных заведениях зафиксировано 288 случаев со стрельбой. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #оружие #общество #facebook #школы #реклама
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