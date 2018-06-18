Facebook запретит рекламировать аксессуары для оружия несовершеннолетним

Портал The Verge пишет, что Facebook собирается запретить показ несовершеннолетним пользователям рекламы различных аксессуаров для оружия. Это происходит в связи с частыми случаями стрельбы в школах США.

На данный момент в социальной сети нельзя рекламировать огнестрельное оружие. Однако это не мешает производителям демонстрировать дополнительные принадлежности и аксессуары, например кобуры, подствольные фонарики или дополнительные магазины. Запрет пока не распространяется в том числе на футляры для оружия или прицелы.

Рекламу этой продукции перестанут показывать малолетним пользователям соцсети с 21 июня.

Напомним, в США в последние годы участились случаи, когда несовершеннолетние открывали стрельбу в школах. Последний раз семнадцатилетний подросток застрелил десять человек в техасской школе.

С 2009 года по настоящее время в американских учебных заведениях зафиксировано 288 случаев со стрельбой.