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7:15   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Депутат ГД об украинской «катастрофе»: Киев давно работает на экономику Запада

Депутат ГД об украинской «катастрофе»: Киев давно работает на экономику Запада

Спустя еще несколько лет ничего украинского в стране может не остаться, предупредил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о надвигающейся на Украину «катастрофе». Он уверен, что западные государства вместе с Международным валютным фондом (МВФ) под видом экономической помощи пытаются «расхитить национальное богатство Украины».

Российский парламентарий согласился с украинским коллегой. Он указал, что Запад уже не первый год пользуется украинскими ресурсами, постепенно отбирая важные госпредприятия страны. Все началось в 2014 году. С тех пор многие украинские компании перешли в ведение западных и американских предпринимателей. Фактически европейцы взамен подачек отбирают у Киева лучшие и невосстанавливаемые ресурсы.

Это же наблюдается и в вопросе населения. Государство все больше напоминает колонию, где люди работают на западную экономику. Каждая выплата Украине забирается в десятикратном размере в виде ресурсов. А число граждан, покидающих страну, катастрофически растет.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #запад #новости #гд
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