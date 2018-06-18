Главу Якутска выберут в единый день голосования 9 сентября

Решение о проведении выборов в единый день голосования приняла гордума Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что с 18 июня исполняющим обязанности мэра назначен заместитель Дмитрий Садовников. Его полномочия продлятся до вступления в должность нового главы Якутска.

Сообщалось, что зампредседателя ЦИК по регону Иван Андросов сообщал местным СМИ, что выборы градоначальника пройдут в конце ноября этого года. Информацию подтверждал и врио главы Якутии Айсен Николаев. На очередном совещании депутаты гордумы утвердили дату проведения досрочных выборов — 9 сентября.

В единый день голосования 9 сентября жители РФ выберут губернаторов субъектов. Голосование пройдет во всех регионах страны, кроме Марий Эл. Пока что на должность глав областей выдвинуты 22 человека, среди них — четверо действующих губернаторов.