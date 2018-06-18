Свыше 800 человек доставлены в эвакуационные центры из-за землетрясения в Японии

После сильного землетрясения с магнитудой 6,1 в пунктах временного размещения эвакуированных префектуры Осака находятся порядка 800 человек.

По данным местного агентства Kyodo,срок пребывания пострадавших от потопа в центрах пока неизвестен. В Осаке функционируют 395 пунктов.

Местные власти подтвердили гибель трех человек, во время стихии были травмированы 230 человек. В настоящий момент нет информации о крупных разрушениях. Однако эвакуированные японцы какое-то время должны оставаться в центрах временного размещения, поскольку существует угроза повторных толчков.