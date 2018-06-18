Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Причины возгорание на шахте «Ерунаковская-8» расследует кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли («угольная» прокуратура). Началась доследственная проверка.

Причины пожара выясняются, «уголная» прокуратура уточняет детали происшествия. Стартовала проверка соблюдения правил безопасности и требования законодательства о промбезопасности и охране труда, передает слова старшего помощника регионального прокурора Елены Тушкевич РИА Новости.

Напомним, кемеровская шахты вспыхнула от огня в понедельник, 18 июня. Однако спасатели оперативно провели эвакуацию 114 горняков и при пожаре никто не пострадал. В настоящий момент пожар ликвидирован, предварительной причиной возгорание назвали замыкание в кабеле.