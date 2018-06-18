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6:49   18 Июня 2018
Россия
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ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

Информация об этом опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года получат скидки на посещение музеев и парка «Сокольники». Размер скидки составит от 30 до 50%. По дешевым билетам можно попасть в Большой розарий, орнитарий и музей пинбола.

Акция продлится до конца соревнований. Билет в музей пинбола можно купить за 350 рублей, тогда как обычная его цена — 550 рублей. Большой розарий можно посетить за 200 рублей вместе трех сотен. Футбольные фанаты также побывают в Современном музее каллиграфии совершенно бесплатно. На выставке представлены примеры красивого письма на разных языках.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Первый матч прошел между сборными России и Саудовской Аравии, где со счетом 5:0 победили российские спортсмены. Всего футболистов и болельщиков примут 11 городов. Соревнования завершатся 15 июля.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #чм-2018 #чм #сокольники #чм 2018 #москвасейчас #скидки на музеи
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