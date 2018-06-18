Автобус наехал на посетителей фестиваля в Нидерландах
Издание De Morgen сообщило, что на юге Нидерландов небольшой автобус наехал на зрителей музыкального фестиваля. В результате происшествия погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел ночью 18 июня вблизи с местом проведения фестиваля Pink Pop. Виновника ДТП ищет полиция. Все детали уточняются.
Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs...?? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD— Erik. (@ErikTiel) June 18, 2018