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6:55   18 Июня 2018
Россия
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ФТС предложила ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах

ФТС предложила ввести пошлину за любую покупку в зарубежных интернет-магазинах

Соответствующее предложение уже направлено в Минфин, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

В Федеральной таможенной службе считают, что любая интернет-покупка в зарубежных магазинах должна облагаться пошлиной. Это добавит в бюджет страны 25 миллиардов рублей в год, а также повысит конкурентоспособность российских онлайн-магазинов.

В настоящий момент покупки в зарубежных интернет-магазинах не облагаются пошлинами, если их сумма в месяц не превышает тысячи евро, а вес 31 килограмма. Сверх этого накладывается пошлина в размере 30%, но не меньше четырех евро за килограмм.

ФТС предлагает снизить существующую пошлину до 20% и одного евро за килограмм. Кроме того, служба считает нужным ввести сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #новости #фтс #пошлины #интернет-покупки
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