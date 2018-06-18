Два малых ракетных корабля пополнят Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

Соединение ВМФ России на Средиземном море пополнят новые корабли, в их числе два малых ракетных корабля, которые будут вооружены универсальными ракетными системами «Калибр-НК».

Это судна Каспийского флота «Град Свияжск» и «Великий Устюг». На данный момент они совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Они уже миновали проливы Босфор и Дарданеллы, передали в пресс-службе Черноморского флота.

Корабли войдут в состав сил ВМФ Средиземноморья до конца дня. После этого они приступят к выполнению боевых задач.

На вооружении российского флота есть пять малых ракетных кораблей. Три из них стоят на страже Каспийской флотилии, а еще два держат вахту в Балтийском флоте.