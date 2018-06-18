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 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
9:24   18 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

Жители города Солсбери, Великобритания, где отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, стали сомневаться в причастности российский властей к инциденту. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание отмечает, что местное население достаточно консервативно и привыкло доверять власти. Однако Лондон до сих пор не предоставил каких-либо конкретных доказательств о причастности Москвы к отравлению. Великобритания оперирует только голословными обвинениями.

В начале апреля в Солсбери исследователи провели опрос среди местных жителей. Почти 75% респондентов тогда разделили позицию администрации Лондона. Сегодня ситуация меняется в худшую для британской власти сторону. Великобритания не дала четких ответов на запросы России по Скрипалям.

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

Жители Солсбери спрашивают, куда подевался представитель полиции, якобы пострадавший от нервно-паралитического газа «Новичок», когда пытался помочь Сергею и Юлии. Местным также интересно, куда пропали утки, собиравшиеся в месте, где Скрипали упали в обморок. Количество вопросов растет, но Лондон давать ответы не намерен.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #весь мир #солсбери #скрипали
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