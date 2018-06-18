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9:17   18 Июня 2018
Весь мир
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Погибло около 23 человек при наводнении на северо-востоке Индии

Погибло около 23 человек при наводнении на северо-востоке Индии

Северо-восточные районы Индии оказались под водой. Наводнение унесло жизни порядка 23 человек.

По данным местного телеканала NDTV, шесть человек погибли во время потопа за последние сутки, невзирая на то, что ситуация в этом районе начала улучшаться. 

Наводнение в штатах Ассам, Трипура и Мизорам началось из-за протяжных муссонных ливней. Дожди прошли на прошлой неделе и послужили причиной масштабного потока на северо-востоке страны. По предварительным данным, от стихии пострадали около 450 тысяч индийцев.

Пострадавшим оказывают помощь, местные власти предоставляют людям медпомощь и временный кров, специалисты рассчитывают на ликвидацию последствий потопа в кратчайшие сроки.

 

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Автор: Екатерина Розина
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