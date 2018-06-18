Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

В перечне указано порядка 659 наименований продукции из США, которая облагается ввозными пошлинами в размере 25%, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на Госсовет КНР.

Пошлины планируется ввести в два этапа. С 6 июля вступят в силу налоги на сельскохозяйственные товары, транспорт, морепродукты и тому подобное - всего 545 наименований. Затем (точную дату назовут позже) - на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование.

США в конце мая ввели импортные пошлины на сталь и алюминий. Нововведение коснулось всех стран, которые поставляли данную продукцию американцам. Однако для стран Евросоюза, Мексики, Канады, Аргентины, Австралии, Республики Корея и Бразилии Вашингтон дал отсрочку.

Многие государства поспешили ответить США. К примеру, ЕС, Мексика, Канада объявили о введении ответных пошлин. А Турция начала антидемпинговые расследования против американских компаний.

Китай в свою очередь заявил о разрыве всех торговых отношений со Штатами. Он также пообещал ввести ответные пошлины на сумму 50 миллиардов долларов.