Премьер Японии стремится установить доверительные отношения с Ким Чен Ыном

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что северокорейский лидер обладает отличными лидерскими качествами и добавил, что хотел бы установить с Ким Чен Ыном доверительные отношения.

Соответствующее заявление прозвучало на дебатах в верхней палате парламента страны.

Абэ подчеркнул, что во время саммита КНДР-США Ким Чен Ын проявил лидерские качества, это говорит о необходимости нового старта в отношениях между странами, передает агентство Kyodо.

Для этого требуется разрушить стену недоверия, отметил премьер. Газета Yomiuri напомнила, что ранее политик уже анонсировал готовность нанести визит в Пхеньян. Абэ подтвердил, что собирается провести встречу с Ким Чен Ыном в августе, на территории КНДР. Помимо этого лидеры могут провести переговоры во Владивостоке на экономическом форуме, который состоится в сентябре.

Глава правительства обещает установить с Северной Кореей дипломатические отношения и предложить экономическую поддержку, если Ким Чен Ын согласится отказаться от ядерного потенциала и вернуть похищенных в 70-80-х годах прошлого века японцев.