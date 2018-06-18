Мы в соц.сетях:
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
9:06   18 Июня 2018
Весь мир
59

Премьер Японии стремится установить доверительные отношения с Ким Чен Ыном

Премьер Японии стремится установить доверительные отношения с Ким Чен Ыном

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что северокорейский лидер обладает отличными лидерскими качествами и добавил, что хотел бы установить с Ким Чен Ыном доверительные отношения.

Соответствующее заявление прозвучало на дебатах в верхней палате парламента страны.

Абэ подчеркнул, что во время саммита КНДР-США Ким Чен Ын проявил лидерские качества, это говорит о необходимости нового старта в отношениях между странами, передает агентство Kyodо.

Для этого требуется разрушить стену недоверия, отметил премьер. Газета Yomiuri напомнила, что ранее политик уже анонсировал готовность нанести визит в Пхеньян. Абэ подтвердил, что собирается провести встречу с Ким Чен Ыном в августе, на территории КНДР. Помимо этого лидеры могут провести переговоры во Владивостоке на экономическом форуме, который состоится в сентябре.

Глава правительства обещает установить с Северной Кореей дипломатические отношения и предложить экономическую поддержку, если Ким Чен Ын согласится отказаться от ядерного потенциала и вернуть похищенных в 70-80-х годах прошлого века японцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #кндр #япония #политика #ким чен ын #общество #синдзо абэ
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11953
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
265
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
232
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
158
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию