Более четырех тысяч участков откроют на губернаторских выборах в Подмосковье

Порядка 4,2 тысячи участков для голосования откроют в Московской области 9 сентября. В этот день пройдут выборы главы региона.

Об том пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Примерно такое же количество участков было открыто на выборах президента в марте этого года. Тогда это число составило 4239.

Ранее стало известно, что действующий руководитель региона Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах. Теперь ему осталось собрать пакет документов для регистрации. Политик считает, что у него есть необходимые силы для решения проблем региона. Он намерен разобраться с образованием, уделить внимание социальному блоку. Кроме того, Воробьев обещал решить проблему благоустройства. По его словам, это те вопросы, которые волнуют людей больше всего.