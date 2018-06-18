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ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
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9:16   18 Июня 2018
Россия
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Более четырех тысяч участков откроют на губернаторских выборах в Подмосковье

Более четырех тысяч участков откроют на губернаторских выборах в Подмосковье

Порядка 4,2 тысячи участков для голосования откроют в Московской области 9 сентября. В этот день пройдут выборы главы региона.

Об том пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Примерно такое же количество участков было открыто на выборах президента в марте этого года. Тогда это число составило 4239. 

Ранее стало известно, что действующий руководитель региона Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах. Теперь ему осталось собрать пакет документов для регистрации. Политик считает, что у него есть необходимые силы для решения проблем региона. Он намерен разобраться с образованием, уделить внимание социальному блоку. Кроме того, Воробьев обещал решить проблему благоустройства. По его словам, это те вопросы, которые волнуют людей больше всего.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #выборы #политика #воробьев #подмосковье
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