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8:55   18 Июня 2018
Весь мир
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Падение котировок на фоне землетрясения произошло в Токио

Падение котировок на фоне землетрясения произошло в Токио

Kyodo сообщает, что 18 июня рынок ценных бумаг в Токио отреагировал на новость о мощных колебаниях земной коры на западе японского государства падением котировок акций.

Так один из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei, который отражаетй динамику котировок акций 225 ведущих компаний страны, на открытии биржи снизился на на 0,83 процента. В свою очередь еще один важный фондовый индекс Topix, который фиксирует котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, снизился на 0,07 процента.

Инвесторы беспокоятся из-за приостановки производств в префектурах Осака, Киото и Хёго из-за землетрясения магнитудой 6,1. Как сообщали ранее, в префектуре Осака, помимо прочего, есть проблемы с электричеством.

По последним данным, в результате подземных толчков погибли три человека, среди которых один ребенок девяти лет. Несколько десятков человек пострадали.

Также 18 июня колебания земной коры силой 5,6 балла произошли в Гватемале. Информацию о возможных жертвах и разрушениях не сообщали.  

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Автор: Анастасия Аои
#экономика #происшествия #япония #весь мир #токио #землетрясение #ценные бумаги
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