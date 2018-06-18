Микроавтобус врезался в пешеходов на фестивале в Нидерландах

Reuters со ссылкой на полицию передает, что в Нидерландах 18 июня микроавтобус врезался в группу людей на фестивале PinkPop. По последним данным, один человек скончался, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Агентство уточнило, что человек, находившийся за рулем микроавтобуса белого цвета, скрылся с места происшествия. Туда направили медицинский вертолет.

Музыкальный фестиваль Pinkpop проводят каждый год. В этот раз он проходил с 15 по 17 июня в городе Ланграафе (юго-восток Нидерландов).

Накануне стало известно, что минимум 20 велосипедистов из Нидерландов, Бельгии и Германии получили травмы при столкновении с машиной в бельгийской Валлонии. Водитель разворачивал автомобиль перед приближавшимися велогонщиками, что и послужило причиной инцидента.