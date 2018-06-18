Длительный процесс денуклеаризации: США зафиксировали тысячи ядерных объектов в КНДР

Южнокорейские СМИ предполагают, что процесс полной денуклеаризации КНДР займет много времени, поскольку по оценкам США в республике находятся около трех тысяч ядерных и ракетных объектов.

Американское правительство зафиксировало порядка трех тысяч объектов, которые относятся к разработкам ядерного оружия и ракетным комплексам, сообщает местная газета Мunhwa, ссылаясь на источники.

Автор статьи уверен, что из-за этого могут возникнуть трудности в проверке всех объектов и ядерное разоружение Корейского полуострова может растянуться на долгое время. Более того, в публикации подчеркивается, что для полной денуклеаризации потребуется неоднократное проведение повторных саммитов США-КНДР на высшем уровне.

Напомним, по итогам встречи главы Америки Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына было подтверждено решение о полном разоружении КНДР. Саммит состоялся 12 июня в Сингапуре.