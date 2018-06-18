Мы в соц.сетях:
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
8:47   18 Июня 2018
Весь мир
36

Длительный процесс денуклеаризации: США зафиксировали тысячи ядерных объектов в КНДР

Длительный процесс денуклеаризации: США зафиксировали тысячи ядерных объектов в КНДР

Южнокорейские СМИ предполагают, что процесс полной денуклеаризации КНДР займет много времени, поскольку по оценкам США в республике находятся около трех тысяч ядерных и ракетных объектов.

Американское правительство зафиксировало порядка трех тысяч объектов, которые относятся к разработкам ядерного оружия и ракетным комплексам, сообщает местная газета Мunhwa, ссылаясь на источники.

Автор статьи уверен, что из-за этого могут возникнуть трудности в проверке всех объектов и ядерное разоружение Корейского полуострова может растянуться на долгое время. Более того, в публикации подчеркивается, что для полной денуклеаризации потребуется неоднократное проведение повторных саммитов США-КНДР на высшем уровне.  

Напомним, по итогам встречи главы Америки Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына было подтверждено решение о полном разоружении КНДР. Саммит состоялся 12 июня в Сингапуре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #весь мир #ядерное оружие #денуклеаризация #ядерные объекты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11953
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
265
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
232
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
158
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию