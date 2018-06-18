КПРФ выдвинула в губернаторы Хабаровского края предпринимателя

На партийном заседании в хабаровском краевом отделении КПРФ было принято решение выдвинуть в качестве кандидата на пост главы Хабаровского края предпринимателя Анастасию Саламаху.

По данным ТАСС, коммунисты выделяют Саламаху за активную позицию и богатый потенциал. Предпринимателя охарактеризовали способной молодой женщиной и уточнили, что она руководит крупным рекламным агентством.

В КПРФ директор агентства состоит около четырех лет. В краевом отделении рассказали, что у 37-летней женщины трое детей. Кандидат должна предоставить до конца июня собственную предвыборную программу.

Выборы председателя Хабаровского края назначены на единый день голосования, 9 сентября.

Напомним, в качестве кандидата на должность также выдвинут Вячеслав Шпорт для участия в праймериз от «Единой России».