Мы в соц.сетях:
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

ЧМ-2018: Болельщикам дадут скидки в музеи парка «Сокольники»

 Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе

Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахте в Кузбассе
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

Пекин обнародовал список облагаемых пошлинами американских товаров

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей
8:43   18 Июня 2018
Весь мир
88

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша пытается убедить Европу помешать строительству «Северного потока — 2». Для этого она оказывает давление на ЕС. Об этом заявил польский вице-премьер энергетики Михаил Куртыка.

Страна хочет, чтобы в газовую директиву Евросоюза были внесены поправки, однако Болгария тормозит работу над документом. На данный момент она председательствует в союзе. Все обошлось лишь консультациями экспертов. 

Согласно бумагам, все газопроводы, в том числе иностранные, которые пролегают в море, должны подчиняться законодательству ЕС.

Работу над поправками намерены возобновить в июне. С июля председательство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка в свою очередь подчеркнул, что Варшава ждет от Вены исключительно объективности. По его мнению, страна должна вести себя нейтрально.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #польша #экономика #газ #северный поток - 2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11953
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
265
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
232
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
158
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию