Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша пытается убедить Европу помешать строительству «Северного потока — 2». Для этого она оказывает давление на ЕС. Об этом заявил польский вице-премьер энергетики Михаил Куртыка.

Страна хочет, чтобы в газовую директиву Евросоюза были внесены поправки, однако Болгария тормозит работу над документом. На данный момент она председательствует в союзе. Все обошлось лишь консультациями экспертов.

Согласно бумагам, все газопроводы, в том числе иностранные, которые пролегают в море, должны подчиняться законодательству ЕС.

Работу над поправками намерены возобновить в июне. С июля председательство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка в свою очередь подчеркнул, что Варшава ждет от Вены исключительно объективности. По его мнению, страна должна вести себя нейтрально.