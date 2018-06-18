Канал KBS сообщил, что Южная и Северная Кореи на прошедших 14 июня переговорах военных представителей рассматривали возможность переноса или же демонтажа береговой артиллерии КНДР в Желтом море.

Представители Республики Корея подняли эту тему в рамках уже достигнутых договоренностей о мерах по снижению военной напряженности в Желтом море. Как отмечают, КНДР может потребовать ответных шагов. По этой причине на урегулирование ситуации потребуется время, возможно, пройдет даже достаточно большой срок.

Северокорейская артиллерия почти восемь лет назад нанесла около трех десятков ракетных ударов по острову Ёнпхёндо (принадлежит Югу), что рядом с «северной разграничительной линией». Это был ответ на учебные артиллерийские стрельбы там. Юг ответил 80 залпами.

18 июня КНДР и Южная Корея начали обсуждение вопроса по спортивному обмену между двумя государствами. В частности, побеседуют о баскетбольном матче между спортсменами из Корей, а также о совместном проходе на августовском открытии Азиатских игр в Индонезии.