Число пострадавших от землятрясения в Японии превысило 200 человек

При землетрясении на западе Японии свыше 200 человек получили травмы. По предварительным данным, три человека погибли.

Среди погибших в городе Такацуки числится ребенок, девочке было девять лет, сообщает телеканал NHK.

Официально зафиксирована смерть трех человек.

Напомним, катастрофа произошла утром. Из российского посольства пока не поступало никакой информации о пострадавших среди туристов. Магнитуда землетрясения достигла магнитуды 6,1.