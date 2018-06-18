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8:13   18 Июня 2018
Весь мир
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Число пострадавших от землятрясения в Японии превысило 200 человек

Число пострадавших от землятрясения в Японии превысило 200 человек

При землетрясении на западе Японии свыше 200 человек получили травмы. По предварительным данным, три человека погибли. 

Среди погибших в городе Такацуки числится ребенок, девочке было девять лет, сообщает телеканал NHK. 

Официально зафиксирована смерть трех человек.

Напомним, катастрофа произошла утром. Из российского посольства пока не поступало никакой информации о пострадавших среди туристов. Магнитуда землетрясения достигла магнитуды 6,1.

 

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Автор: Екатерина Розина
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