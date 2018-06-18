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8:19   18 Июня 2018
Весь мир
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Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что власти страны намерены добиться в этом году заключения мира и формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом пишет Ренхап.

Сейчас в Корее действует перемирие, сама война формально не закончилась, однако боевые действия не ведутся. До сих пор США отказывались от просьб и предложений КНДР подписать мирный договор. Ситуация поменялась во время встречи лидеров Северной Кореи и США. На саммите в Сингапуре Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР.

До этого потепление отношений наметились между Севером и Югом. Главы республик уже дважды за год встречались в демилитаризованной зоне, в пункте Пханмунджом.

Напомним, в Сингапуре 12 июня прошел саммит между США и КНДР. Стороны подписали «подробный» документ по его итогам. Согласно ему, Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #саммит #южная корея #весь мир
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