Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что власти страны намерены добиться в этом году заключения мира и формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом пишет Ренхап.

Сейчас в Корее действует перемирие, сама война формально не закончилась, однако боевые действия не ведутся. До сих пор США отказывались от просьб и предложений КНДР подписать мирный договор. Ситуация поменялась во время встречи лидеров Северной Кореи и США. На саммите в Сингапуре Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР.

До этого потепление отношений наметились между Севером и Югом. Главы республик уже дважды за год встречались в демилитаризованной зоне, в пункте Пханмунджом.

Напомним, в Сингапуре 12 июня прошел саммит между США и КНДР. Стороны подписали «подробный» документ по его итогам. Согласно ему, Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.