Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в некоторых регионах мира

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека призывает россиян делать необходимые прививки перед поездками заграницу. В ряде регионов мира зафиксировали распространение кори.

Ведомство подчеркивает, что единственное профилактическое эффективное средство от нее — вакцинация. Прививку нужно делать как минимум за две недели до планируемой поездки.

Причиной распространения инфекции считают низкий охват вакцинацией населения.

Распространение кори на территории Европы зафиксировали в 28 государствах, в свою очередь на американском континенте: в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Эквадоре, Перу, Мексике, Венесуэле, а также в Соединенных Штатах и Канаде.

Накануне служба сообщила об инфекциях в Бразилии, Либерии, Индии, ряде стран Африканского континента и Ближнего Востока. Специалисты советуют тщательнее выбирать место для отдыха и ни в коем случае не пренебрегать мерами профилактики.