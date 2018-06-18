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7:55   18 Июня 2018
Весь мир
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Американское Киберкомандование начнет придерживаться новой стратегии — СМИ

Американское Киберкомандование начнет придерживаться новой стратегии — СМИ

The New York Times сообщает, что администрация американского лидера Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования. В связи с этим его стратегия изменилась.

Ранее оно занимало в большей степени оборонительную позицию, но теперь сможет, например, осуществлять вторжения в заграничные сети, чтобы устранить хакерские инструменты до того, как их применят.  

Американское Киберкомандование начнет придерживаться новой стратегии — СМИ

В публикации газеты отмечают, что задача Киберкомандования теперь состоит и в том числе в раскрытии слабостей противников, определении их возможностей и намерений. К числу противников американской стороны в киберпространстве Соединенные Штаты относят: КНР, РФ и Северную Корею.

Авторы статьи считают, что расширение полномочий может быть связано с так называемым российским делом (приписываемое РФ вмешательство в американские выборы президента почти двухлетней давности).

В прошлом году Киберкомандование преобразовали в самостоятельную структуру Вооруженных сил Америки (повышение статуса). Президент США Дональд Трамп уверен, что так оно сможет эффективнее проводить операции в киберпространстве.

Американское Киберкомандование начнет придерживаться новой стратегии — СМИ

Накануне сообщили, что австралийское правительство сформирует межведомственную рабочую группу для защиты от атак хакеров, в частности, во время проведения выборов.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #атака #весь мир #хакер #киберкомандование
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