Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов Токто

Южная Корея 18 июня начала военные маневры по защите спорных с японским государством островов Токто с ВМС, ВВС, морской пехотой и морской полицией.

По данным Yonhup в учениях, которые проходят дважды в год вот уже много лет, точно поучаствуют вертолеты UH-60 «Блэкхок», самолет-разведчик P-3C и истребители F-15K, а также эскадренный миноносец «Янманчхун».

На двух небольших острова (Токто) с 1954 года размещен военный гарнизон Республики Корея. Япония пытается включить их в состав своей территории и предлагала вынести спор на рассмотрение Международного суда ООН. Только узнав об очередных маневрах этом районе она, выражая протест, потребовала от южнокорейской стороны отказаться от них.

Накануне также стало известно, что Япония сожалеет о планах Российской Федерации провести ракетные учения на острове Итуруп. В Токио завили, что это противоречит позиции японского государства.