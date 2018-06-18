Турция планирует построить научную базу в Антарктике к 2019 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к следующему году Турция хочет построить в Антарктике научную базу.

В официальном аккаунте социальной сети Twitter он сделал соответствующую публикацию. В ней также говорится, что в Антарктике присутствуют объекты примерно 30 государств, а турецкое государство не обладало полярными научными станциями и теперь планирует изменить ситуацию.

«Наше время требует глобального видения перспектив. Время рассвета Турции», — написал президент Турции.

В 1959 году страна также подписала Договор об Антарктике, позволяющий вести там научную деятельность.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция готовится принять до 40 миллионов иностранных туристов в 2018 году. Предыдущие показатели указывают на то, что план вполне выполним.