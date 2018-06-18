Мы в соц.сетях:
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

 Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в некоторых регионах мира

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в некоторых регионах мира
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

Сеул хочет в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны

 Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в некоторых регионах мира

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в некоторых регионах мира
7:01   18 Июня 2018
Весь мир
37

Турция планирует построить научную базу в Антарктике к 2019 году

Турция планирует построить научную базу в Антарктике к 2019 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к следующему году Турция хочет построить в Антарктике научную базу.

Турция планирует построить научную базу в Антарктике к 2019 году

В официальном аккаунте социальной сети Twitter он сделал соответствующую публикацию. В ней также говорится, что в Антарктике присутствуют объекты примерно 30 государств, а турецкое государство не обладало полярными научными станциями и теперь планирует изменить ситуацию.

«Наше время требует глобального видения перспектив. Время рассвета Турции», — написал президент Турции.

В 1959 году страна также подписала Договор об Антарктике, позволяющий вести там научную деятельность. 

Накануне Эрдоган заявил, что Турция готовится принять до 40 миллионов иностранных туристов в 2018 году. Предыдущие показатели указывают на то, что план вполне выполним.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#турция #эрдоган #наука #весь мир #антарктика #научная база
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11843
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
260
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
228
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
155
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию