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6:39   18 Июня 2018
Весь мир
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что колебания земной коры силой 5,6 балла произошли в Гватемале.

Специалисты зафиксировали их 18 июня в шестом часу утра по московскому времени.

Эпицентр находился в пяти километрах к юго-западу от Гуанагасапы, где проживают люди. Очаг залегал на глубине порядка 99 километров.

На данный момент о разрушениях или возможных жертвах не сообщали. Известно, что угрозу цунами не объявляли.

Несколько дней назад сообщили, что общее число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 117 человек, еще 197 считаются пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Также 18 июня мощные подземные толчки произошли в префектуре Осака. Магнитуда — 6,1. По последним данным, погибли три человека. При канцелярии премьера Японии Синдзо Абэ создали кризисный штаб. 

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #общество #весь мир #землетрясение #гватемала
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