Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале
Геологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что колебания земной коры силой 5,6 балла произошли в Гватемале.
Специалисты зафиксировали их 18 июня в шестом часу утра по московскому времени.
Эпицентр находился в пяти километрах к юго-западу от Гуанагасапы, где проживают люди. Очаг залегал на глубине порядка 99 километров.
На данный момент о разрушениях или возможных жертвах не сообщали. Известно, что угрозу цунами не объявляли.
Несколько дней назад сообщили, что общее число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 117 человек, еще 197 считаются пропавшими без вести.
Также 18 июня мощные подземные толчки произошли в префектуре Осака. Магнитуда — 6,1. По последним данным, погибли три человека. При канцелярии премьера Японии Синдзо Абэ создали кризисный штаб.