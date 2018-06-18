Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что колебания земной коры силой 5,6 балла произошли в Гватемале.

Специалисты зафиксировали их 18 июня в шестом часу утра по московскому времени.

Эпицентр находился в пяти километрах к юго-западу от Гуанагасапы, где проживают люди. Очаг залегал на глубине порядка 99 километров.

На данный момент о разрушениях или возможных жертвах не сообщали. Известно, что угрозу цунами не объявляли.

Несколько дней назад сообщили, что общее число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 117 человек, еще 197 считаются пропавшими без вести.

Также 18 июня мощные подземные толчки произошли в префектуре Осака. Магнитуда — 6,1. По последним данным, погибли три человека. При канцелярии премьера Японии Синдзо Абэ создали кризисный штаб.