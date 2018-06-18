Kyodo: Три человека погибли во время землетрясения в Японии

Kyodo со ссылкой на полицию передает, что во время мощных подземных толчков в префектуре Осака погибли три человека, среди которых один ребенок.

Девочка девяти лет погибла во время сильного колебания земной коры. Ее придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки. Еще двумя жертвами стали мужчины из Осаки, добавило информагенство.

По версии из разных источников, пострадали от 30 до 40 человек.

При канцелярии японского премьера Синдзо Абэ создали кризисный штаб.

Ранее сообщали, что магнитуда составила 5,9, но позднее специалисты уточнили, что его сила была 6,1.

Из-за происшествия 18 июня остановили почти полностью движение всех видов поездов на юго-западе страны; без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир; аэропорт Кансай не принимает воздушные авиалайнеры и ведет проверку взлетно-посадочных полос.

Несколько дней назад землетрясение силой 5,0 баллов зафиксировали в Тихом океане возле Командорских островов.