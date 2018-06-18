Канал YTN сообщил, что Южная и Северная Кореи 18 июня в пограничном пункте Пханмунджом начали обсуждать вопрос, касающийся спортивных обменов.

Перед встречей южнокорейский генсек национального Комитета по спорту Чжон Чун Юль заявил, что все усилия приложат на реализацию договоренностей, достигнутых во время прошлых контактов на высоком уровне. Он выразил надежду на то, что спортивная сфера может стать одной из движущих сил в развитии межкорейских обменов и дополнил свои слова примером про Олимпиаду в Пхенчхане.

По данным канала, от КНДР прибыл заместитель министра спорта Вон Гиль Ю.

Пять человек из северокорейской делегации и столько же от Республики Корея в первую очередь обсудят совместный проход команд Севера и Юга на августовском открытии Азиатских игр в Индонезии, а также организацию баскетбольного матча между двумя спортсменами двух государств.

Накануне сообщили, что Америка и Южная Корея после диалога с КНДР могут приостановить широкомасштабные военные учения. Вопрос активно обсуждают и в ближайшее время объявят результат.