Около 20 человек пострадали из-за стрельбы на выставке в Нью-Джерси

Прокурор округа Мерсер Анджело Онофри сообщил, что в ночь на 18 июня на выставке Art All Night в Трентоне (штат Нью-Джерси) началась стрельба. Причиной послужил конфликт между криминальными группировками. Пострадали около 20 человек.

Перед инцидентом произошла пара стычек между участниками банд. По последним данным, в стрельбе подозревают трех человек, но это число может возрасти. Один из них, накануне вышедший из тюрьмы мужчина, скончался. Двух других задержали (один с тяжелыми ранениями).

На выставке присутствовали порядка тысячи человек. 17 посетителей ранили во время перестрелки, еще трое пострадали во время давки.

Ранее на границе штатов Колорадо и Аризона недалеко от Лас-Вегаса неизвестный, вооружившись ножом, блокировал движение автотранспорта на плотине Гувера.