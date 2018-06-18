Мы в соц.сетях:
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

 Kyodo: Три человека погибли во время землетрясения в Японии

Kyodo: Три человека погибли во время землетрясения в Японии
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

 Kyodo: Три человека погибли во время землетрясения в Японии

Kyodo: Три человека погибли во время землетрясения в Японии
5:46   18 Июня 2018
Весь мир
51

Около 20 человек пострадали из-за стрельбы на выставке в Нью-Джерси

Около 20 человек пострадали из-за стрельбы на выставке в Нью-Джерси

Прокурор округа Мерсер Анджело Онофри сообщил, что в ночь на 18 июня на выставке Art All Night в Трентоне (штат Нью-Джерси) началась стрельба. Причиной послужил конфликт между криминальными группировками. Пострадали около 20 человек.

Перед инцидентом произошла пара стычек между участниками банд. По последним данным, в стрельбе подозревают трех человек, но это число может возрасти. Один из них, накануне вышедший из тюрьмы мужчина, скончался. Двух других задержали (один с тяжелыми ранениями).

На выставке присутствовали порядка тысячи человек. 17 посетителей ранили во время перестрелки, еще трое пострадали во время давки.

Ранее на границе штатов Колорадо и Аризона недалеко от Лас-Вегаса неизвестный, вооружившись ножом, блокировал движение автотранспорта на плотине Гувера.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#происшествия #стрельба #общество #нью-джерси #выствка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
11734
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
254
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
225
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
154
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию