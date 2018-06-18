Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре

Американская корпорация Apple может представить обществу бюджетное устройство iPhone SE 2 уже в начале сентября 2018 года, сообщает Akket. Его появление в магазинах прогнозируют на ноябрь текущего года.

Гаджет станет младшей моделью в линейке смартфонов. Его экран должен составить 4,6 дюйма, будет два гигабайта оперативной памяти и беспроводная зарядка. Есть вероятность, что его оснастят двойной камерой и функцией 3D-Face.

Накануне СМИ сообщили, что корпорация собирается заменить дорогие OLED-дисплеи в iPhone на те, что дешевле. Аналитики уверены, что устройства с таким экраном вряд ли окупятся в полной мере. В компании задумались об их смене после небольших продаж доростоящих iPhone X.