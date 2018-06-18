Учения Южной Кореи в районе островов Токто вызвали протест со стороны Японии

Республика Корея 18 июня начнет двухдневные военные учения в районе оспариваемых японским государством небольших островов Токто. Это уже вызвало протест у Токио.

NHK сообщил, что японские власти по дипканалам потребовали от южнокорейской стороны отказаться от запланированных там ранее учебных действий.

В свою очередь Yonhup передал информацию о том, что в маневрах примут участие эскадренный миноносец «Янманчхун», вертолеты UH-60 «Блэкхок», истребители F-15K и самолет-разведчик P-3C. Отработают тренировочную высадку на остров.

Эти учения проходят дважды в год вот уже много лет.

Япония выдвигала предложения Южной Корее по поводу вынесения территориального спора на рассмотрение Международного суда Организации Объединенных Наций, однако в Сеуле считают, что спора вокруг островов Токто и не существует, потому что они — корейская территория.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Республика Корея приостановят широкомасштабные военные учения.