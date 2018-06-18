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 Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам

Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам
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 Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам

Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам
4:43   18 Июня 2018
Весь мир
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Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам

Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам

Исполнительный директор «Биохимика» Дмитрий Земсков сообщил, что предприятие намерено начать поставку продукции во Вьетнам в конце этого года или начале следующего после получения регистрационных удостоверений. Там уже открыли торговое представительство.

Он отметил, что поставлять планируют порядка 20 лекарств, в том числе препараты для неврологии, антибиотики и кардиопрепараты. Конкурентное преимущество заключается в качестве продукции и стоимости. Такую информацию передает РИА «Новости».

Предприятие является важным производителем лекарств (выпускает больше сотни наименований) на российской территории. Оно собирается выпустить свыше 20 видов оригинальных и импортозамещающих антибактериальных препаратов к 2020 году.

Весной стало известно, что Российская Федерация намерена создать так называемый зеленый коридор для японских компаний, которые занимаются медоборудованием и фармацевтикой. С помощью него доступ на рынок РФ станет проще получить.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #завод #медицина #вьетнам #лекарство #биохимик
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