Саранский завод «Биохимик» собирается поставлять лекарства во Вьетнам

Исполнительный директор «Биохимика» Дмитрий Земсков сообщил, что предприятие намерено начать поставку продукции во Вьетнам в конце этого года или начале следующего после получения регистрационных удостоверений. Там уже открыли торговое представительство.

Он отметил, что поставлять планируют порядка 20 лекарств, в том числе препараты для неврологии, антибиотики и кардиопрепараты. Конкурентное преимущество заключается в качестве продукции и стоимости. Такую информацию передает РИА «Новости».

Предприятие является важным производителем лекарств (выпускает больше сотни наименований) на российской территории. Оно собирается выпустить свыше 20 видов оригинальных и импортозамещающих антибактериальных препаратов к 2020 году.

Весной стало известно, что Российская Федерация намерена создать так называемый зеленый коридор для японских компаний, которые занимаются медоборудованием и фармацевтикой. С помощью него доступ на рынок РФ станет проще получить.