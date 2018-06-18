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4:21   18 Июня 2018
Весь мир
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Движение поездов и метро остановили из-за землетрясения в Японии

Движение поездов и метро остановили из-за землетрясения в Японии

Японские СМИ передают, что 18 июня движение всех видов поездов на юго-западе японского государства почти полностью остановили из-за мощных подземных толчков в районе большого портового и торгового города Осака (население более 2,5 миллионов человек). 

С помощью сообщений, доставленных на телефоны местных жителей, оперативно предупредили о скором колебании земной коры. По данным метеослужбы, магнитуда составила 5,9.

Компания Kansai Electric Power сообщила, что прервалась подача электроэнергии в 170 тысяч домов и квартир. Помимо поездов, есть проблемы и с авиатранспортом. Аэропорт Кансай не принимает летательные аппараты и проверяет взлетно-посадочные полосы.

NHK уточняет, что при канцелярии японского премьера Синдзо Абэ создали кризисный штаб. Канал также отметил, что пострадали по меньшей мере восемь человек.   

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #япония #общество #весь мир #землетрясение
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