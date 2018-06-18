Пентагон отрицает нанесение удара по сирийской территории

Пентагон отрицает информацию о том, что по САА в районе сирийского населенного пункта Абу-Кемаль нанесли удар американские Военно-воздушные силы или авиация коалиции.

Представитель ведомства Эдриан Ранкайн-Галлоуэй сообщил, что они удар не наносили и данные, указывающие на иное положение дел — ложные. Такую информацию передает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с американской стороной ударила по сирийским правительственным войскам в Абу-Кемале. Уточняли, что несколько десятков военных скончались, многие получили разные ранения. Однако командование САА официально эти данные еще не подтверждало.

Ранее сообщали и о другом авиаударе международной коалиции. Он пришелся по деревне Ховейбария на юге Эль-Хасаке. Есть жертвы.