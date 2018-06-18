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4:02   18 Июня 2018
Весь мир
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Пентагон отрицает нанесение удара по сирийской территории

Пентагон отрицает нанесение удара по сирийской территории

Пентагон отрицает информацию о том, что по САА в районе сирийского населенного пункта Абу-Кемаль нанесли удар американские Военно-воздушные силы или авиация коалиции.

Представитель ведомства Эдриан Ранкайн-Галлоуэй сообщил, что они удар не наносили и данные, указывающие на иное положение дел — ложные. Такую информацию передает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с американской стороной ударила по сирийским правительственным войскам в Абу-Кемале. Уточняли, что несколько десятков военных скончались, многие получили разные ранения. Однако командование САА официально эти данные еще не подтверждало. 

Ранее сообщали и о другом авиаударе международной коалиции. Он пришелся по деревне Ховейбария на юге Эль-Хасаке. Есть жертвы.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #сирия #пентагон #политика #весь мир #авиаудар
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