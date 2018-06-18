Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Японии

Японская метеослужба сообщила о мощном землетрясении на западе государства. Его магнитуда составила 5,9.

На телефоны местных жителей отправляли предупреждение о приближающемся сильном колебании земной коры. Уточняют, что угрозы цунами нет.

В крупном портовом и торговом городе на острове Японского архипелага Хонсю Осака ощущались толчки силой в четыре балла по японской семибальной шкале.

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Несколько дней назад в Тайване зафиксировали подземные толчки силой 5,2 балла. Сильные колебания были в Тайбэе, а также других трех населенных пунктах, где проживает достаточно большое количество человек.