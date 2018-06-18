СМИ: США работают над созданием «мощного конкурента» артиллерии РФ

Warrior Maven сообщает, что специалисты в Соединенных Штатах Америки работают над созданием прототипа гаубицы с дальностью стрельбы, превосходящей свыше чем в два раза показатель имеющейся артиллерии.

Гаубицу M777ER создают в рамках программы ERCA на основе полевой буксируемой 155-мм гаубицы M777А2 (дальность стрельбы три десятка километров), применяя новые модели дульного тормоза и затвора. Новая версия станет на 455 килограммов тяжелее предыдущей и длина ее ствола будет длиннее на 1,8 метра.

Согласно существующим планам американской стороны, M777ER будет поражать цели на расстоянии свыше 70 километров.

В публикации сказано, что ее разрабатывают так, чтобы та обладала характеристиками лучше, чем у российской самоходной артиллерийской установки 2С33 «Мста-СМ».

Ранее в издании National Interest провели сравнение российских Т-90 и американских Абрамсов. Авторы отметили, что в целом, они очень похожи по характеристикам.