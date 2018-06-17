Президент Колумбии поздравил представителя правой партии с победой на выборах

Колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правых сил Ивана Дуке с победой во втором туре президентских выборов в Колумбии, который прошел 17 июня.

В официальном аккаунте соцсети Twitter он сделал соответствующую публикацию.

Сантос написал, что звонил Дуке, чтобы пожелать удачи и лично передать свои поздравления. Он также предложил помощь правительства для более спокойного и упорядоченного перехода власти, если та понадобится.

Сообщают, что явка составила 52,95 процента. Дуке поддержали 53,97 процента избирателей, а кандидата от левой коалиции Густаво Петро — 41,81 процента. Данные после подсчета 99,8 процента.

Новый президент проведет на высшем посту государства один срок, права переизбрания нет.

В конце прошлого месяца Сантос заявил, что страна достигла соглашения о партнерстве с Североатлантическим альянсом.