Франция и Ливия укрепят сотрудничество по вопросу контроля миграционных потоков

Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что французский лидер Эмманюэль Макрон 17 июня по телефону побеседовал с главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Они решили укрепить сотрудничество по вопросу миграции.

Немаловажная тема прошедших переговоров — миграционные потоки между Европой и Ливией. Стороны намерены лучше контролировать их и вести борьбу с преступными сетями, занимающимися торговлей людьми, эффективнее, чем сейчас.

Собеседники также затронули ситуацию внутри Ливии. Макрон подтвердил свою поддержку ливийскому правительству.

Накануне в Италии заявили, что государство больше не хочет быть вовлечено в бизнес по нелегальной миграции и новым суднам Lifeline и Seefuchs со спасенными мигрантами на орту нужно искать другие порты, не итальянские. Ранее страна запретила причалить судну Aquarius с более чем шестью сотнями мигрантов.