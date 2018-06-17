Мы в соц.сетях:
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

 Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

 Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии
23:00   17 Июня 2018
Весь мир
60

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ сообщают, что международная коалиция во главе с американской стороной ударила по сирийским правительственным войскам в районе города Абу-Кемаль (расположен на востоке страны).

В свою очередь национальное сирийское агентство SANA передает, что военные летательные аппараты коалиции ударили по одной из позиций САА в поселении Аль-Хари.

Как передают СМИ, есть пострадавшие, несколько военных скончались. На данный момент точное количество неизвестно.

Эти данные еще не получили официального подтверждения, их уточняют.

Ранее стало известно, что ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки атаковали деревню Талль аш-Шайир на юго-востоке провинции Эль-Хасака.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #сирия #саа #политика #весь мир #абу-кемаль #аваиаудар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
7:46   16 Июня 2018
11586
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
241
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
224
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
151
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию