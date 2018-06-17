СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ сообщают, что международная коалиция во главе с американской стороной ударила по сирийским правительственным войскам в районе города Абу-Кемаль (расположен на востоке страны).

В свою очередь национальное сирийское агентство SANA передает, что военные летательные аппараты коалиции ударили по одной из позиций САА в поселении Аль-Хари.

Как передают СМИ, есть пострадавшие, несколько военных скончались. На данный момент точное количество неизвестно.

Эти данные еще не получили официального подтверждения, их уточняют.

Ранее стало известно, что ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки атаковали деревню Талль аш-Шайир на юго-востоке провинции Эль-Хасака.