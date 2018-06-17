АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

Российская группа алмазодобывающих компаний, одна из лидеров в мире по объему добычи алмазов, «Алроса» собирается привезти 130 алмазов массой от 10,8 карата (в общем 2149 карат) в приморский город Владивосток на второй аукцион, проходящий с 18 по 29 июня.

Первый аукцион по продаже алмазов специальных размеров (представили 110 штук общей массой 1946 карат) во Владивостоке прошел в апреле. Сообщают, что получили 14,8 миллиона долларов.

АК проведет еще два аукциона до конца 2018 года. Итоги подведут в сентябре и ноябре.

Почти два года назад в этом портовом городе построили филиал «Алросы». Цель — развитие Евразийского алмазного центра.

Накануне сообщили, что на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, могут присутствовать гости из Северной Кореи. Напомним, что о возможности их прибытия говорили еще в конце апреля.