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 Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии
22:15   17 Июня 2018
Весь мир
38

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Национальный избирательный совет после подсчета 68,71 процента бюллетеней обнародовал информацию о том, что представитель правых сил Иван Дуке еще лидирует во втором туре президентских выборов.

Уточняют, что на этот момент у него 55,56 процента голосов избирателей, а у Густаво Петро, который придерживается левых взглядов, пока 40,38 процентов голосов.

Кандидаты борются только за один срок, без права переизбрания.

Ранее проводили опросы среди населения, по их итогам, разница между двумя кандидатами составила 5,5 процента., потому что Дуке поддержали 45,5 процента опрошенных, а Петро лишь 40 процентов. 

По словам венесуэльского лидера Николаса Мадуро, победителю этих президентских выборов придется  исправлять допущенные при нынешнем главе «колоссальные ошибки».

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Автор: Анастасия Аои
#выборы #политика #президент #весь мир #колумбия #петро #дуке
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