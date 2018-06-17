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22:05   17 Июня 2018
Россия
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Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Российский премьер Дмитрий Медведев 18 июня проведет заседание президиума Совета при президенте РФ. Оно станет первым с новым составом российского правительства.

В заседании поучаствуют: руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов; первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов; помощник главы России Андрей Белоусов; вице-премьеры, заместители Максим Акимов, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Константин Чуйченко, Виталий Мутко, Юрий Трутнев; федеральные министры.

Направления стратегического развития: образование, экология, здравоохранение, производительность труда, ипотека и арендное жилье, ЖКХ, малый бизнес, реформа контрольной и надзорной деятельности, международное сотрудничество и экспорт, качественные дороги.

Ранее Медведев сообщил, что российские власти решили снизить акцизы на бензин и дизель. По его словам, выводы в связи с ситуацией по стоимости на бензин сделаны.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #медведев #политика #заседание #приоритетные проекты
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