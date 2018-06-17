NBC передает, что 17 июня в штате Техас (южной его части) автомобиль с нелегальными иммигрантами, желающими скрыться от властей, перевернулся. Четыре человека скончались.

Сообщают, что инцидент случился недалеко от границы с Мексикой. Машину преследовали работники из службы пограничного контроля.

Всего в транспортном средстве находились 16 человек. Восемь из них доставили в больницы и врачи уже оказали им всю необходимую помощь, а четверо скончались, уточняет канал.

Несколько дней назад сообщили, что американский президент Дональд Трамп согласился подписать один из двух имеющихся законопроектов по иммиграции. Он поддерживает оба, поэтому готов принять любой.

В свою очередь недавно провели опрос и его итоги показали, что больше половины эстонцев считают иммиграцию главной проблемой для Европейского союза. СМИ также сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести встречу по вопросам миграционного кризиса со странами ЕС.