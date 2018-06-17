Мы в соц.сетях:
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

 Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии
АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

АК «Алроса» выставит на аукционе 130 крупных алмазов

 Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию

Медведев проведет заседание по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

Администрация Порошенко опровергла подготовку закона о ЛГБТ

 Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Пашинян рассказал, как экс-замглавы МО Армении кормил медведей солдатским продовольствием
СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

СМИ: Коалиция США нанесла удар по САА в районе сирийского города Абу-Кемаль

 Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии

Дуке лидирует на президентских выборах в Колумбии
21:42   17 Июня 2018
ЧП
39

Иммигранты разбились в Техасе при попытке скрыться на машине от властей — СМИ

Иммигранты разбились в Техасе при попытке скрыться на машине от властей — СМИ

NBC передает, что 17 июня в штате Техас (южной его части) автомобиль с нелегальными иммигрантами, желающими скрыться от властей, перевернулся. Четыре человека скончались.

Сообщают, что инцидент случился недалеко от границы с Мексикой. Машину преследовали работники из службы пограничного контроля.

Всего в транспортном средстве находились 16 человек. Восемь из них доставили в больницы и врачи уже оказали им всю необходимую помощь, а четверо скончались, уточняет канал.

Несколько дней назад сообщили, что американский президент Дональд Трамп согласился подписать один из двух имеющихся законопроектов по иммиграции. Он поддерживает оба, поэтому готов принять любой.   

В свою очередь недавно провели опрос и его итоги показали, что больше половины эстонцев считают иммиграцию главной проблемой для Европейского союза. СМИ также сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести встречу по вопросам миграционного кризиса со странами ЕС.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #авария #техас #происшествия #нелегальные иммигранты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
7:46   16 Июня 2018
11586
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

14:43   15 Июня 2018
241
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
224
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
151
Самое читаемое
Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

Правительство пообещало бороться с ущемлением работников из-за возраста

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Порошенко готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств на Украине

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию

Красноярск и Норильск получат около 100 миллиардов рублей на экологию