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 Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

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Иммигранты разбились в Техасе при попытке скрыться на машине от властей — СМИ

 Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet
0:21   18 Июня 2018
Весь мир
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Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

Samsung Electronics оштрафовали на 400 миллионов долларов из-за использования FinFet, запатентованной Корейским институтом передовых технологий.

Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

Она описывает вид транзисторов, позволяющих уменьшить количество электроэнергии, которое потребляет процессор, но помимо этого, увеличить производительность маленьких чипов.

Первоначально Samsung не обратила внимания на новшество из института, но позднее, когда он заключил контракт с Intel, компания начала разработку своих транзисторов по чужой технологии. Окружной суд Техаса признал нарушение преднамеренным. Компания намерена обжаловать решение.

Также в мае сообщили, что представители американской корпорации Apple подняли старое дело против Samsung, обвиняя конкурентов в копировании дизайна iPhone.

Компания Samsung получила штраф на сумму 400 миллионов долларов из-за технологии FinFet

Накануне стало известно, что Samsung Electronics собирается открыть в российской столице специализированный центр по изучению искусственного интеллекта.

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Автор: Анастасия Аои
#суд #экономика #штраф #apple #samsung #технология #finfet
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