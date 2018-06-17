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23:54   17 Июня 2018
Весь мир
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Делегация РФ проведет инспекцию военных объектов в Болгарии

Делегация РФ проведет инспекцию военных объектов в Болгарии

Руководитель Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков сообщил, что группа российских инспекторов с 18 по 21 июня пробудет в Болгарии в рамках осуществления положений Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Специалисты проведут инспекцию указанного района на болгарской территории (порядка 16 тысяч квадратных метров). Ее осуществляют, чтобы определить масштабы осуществляемой там уведомляемой военной деятельности или подтвердить ее отсутствие. 

По словам Рыжкова, посетят полигоны и учебные районы; получат брифинги о проводимой военной деятельности; данные об имеющихся формированиях, воинских частях и информацию о готовящихся в этом месяце на болгарской территории тактических учениях.

Накануне стало известно, что белорусские десантники прибыли в район Новороссийска для последующего участия в тактических учениях «Славянское братство - 2018», которые пройдут на полигоне «Раевский» с 18 по 28 июня.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #болгария #инспекция #венский документ
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