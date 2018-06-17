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Система возврата НДС tax free заработала в Калининграде

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Система возврата НДС tax free заработала в Калининграде

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23:34   17 Июня 2018
Россия
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Система возврата НДС tax free заработала в Калининграде

Система возврата НДС tax free заработала в Калининграде

По постановлению правительства РФ Калининградская область стала участником проекта по компенсации иностранцам суммы НДС при вывозе продукции за пределы Евразийского экономического союза. Tax free уже заработала в восьми магазинах Калининграда.

Калининградская область вторая (из 12) в проекте по числу торговых точек. По одному магазину находится в ТЦ «Кловер», «Плаза», «Мега Центр», «Европа», «Эпицентр» и «Мега Сити», а также два в «Акрополе». 

Уточнили, что в Налоговом кодексе предусмотрен перечень подакцизных товаров, по которым вернуть НДС не выйдет. 

Иностранец при оплате покупки заполнит спецформу, которую позже отмечают на таможне при предъявлении покупок и документов. Она используется для получения компенсации.

В РФ системой не могут воспользоваться граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Ранее глава ведомства по промышленности и торговле РФ заявил, что tax free повсеместно заработает в России со следующего года. Пока что систему решили внедрить во всех городах, где проходит ЧМ-2018 по футболу.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #чм-2018 #калининград #общество #чм #tax free #чм2018
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