Проект «Ночь храмов» может появиться в Санкт-Петербурге

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова сообщил, что по аналогии с акцией «Ночь музеев» в городе могут организовать «Ночь храмов».

Отмечается, что руководители конфессий поддержали предложение и кроме экскурсий могут проводить встречи с духовенством, а также религиозными лидерами. Об этом стало известно после того, как вице-губернатор посетил IV Межконфессиональную спартакиаду с 16 командами — представителями разных конфессий и нацобъединений Петербурга.

В мае старт всероссийской акции «Ночь музеев» (проходит на территории всей России пятый год) дал министр культуры РФ Владимир Мединский. Накануне он сообщил, когда продолжит роман «Стена». Известно, что ее реализуют в двух частях.