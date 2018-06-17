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23:14   17 Июня 2018
Россия
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Проект «Ночь храмов» может появиться в Санкт-Петербурге

Проект «Ночь храмов» может появиться в Санкт-Петербурге

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова сообщил, что по аналогии с акцией «Ночь музеев» в городе могут организовать «Ночь храмов».

Отмечается, что руководители конфессий поддержали предложение и кроме экскурсий могут проводить встречи с духовенством, а также религиозными лидерами. Об этом стало известно после того, как вице-губернатор посетил IV Межконфессиональную спартакиаду с 16 командами — представителями разных конфессий и нацобъединений Петербурга.

В мае старт всероссийской акции «Ночь музеев» (проходит на территории всей России пятый год) дал министр культуры РФ Владимир Мединский. Накануне он сообщил, когда продолжит роман «Стена». Известно, что ее реализуют в двух частях.

Проект «Ночь храмов» может появиться в Санкт-Петербурге

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Автор: Анастасия Аои
#россия #петербург #общество #ночь музеев #ночь храмов #говорунова
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