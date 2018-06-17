Российские медики оказали помощь почти 80 сирийцам за последние сутки

Российские военные врачи оказали медпомощь почти 80 сирийцам за минувшие сутки.

Соответствующие данные в воскресенье вечером приводит начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

Отмечается, что во время плановой работы по восстановлению инфраструктуры городов и сел в провинции Восточная Гута специалисты центра встретились с главой администрации населенного пункта Айн-Терма. Согласно заявлению генерала, в этом городе в настоящее время восстанавливают больницы, две школы и хлебопекарни. В каждом районе города уже удалось наладить водоснабжение, добавил Цыганков.