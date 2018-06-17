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 Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС

Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС
22:47   17 Июня 2018
Весь мир
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Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС

Еврокомиссия рассчитывает на скорое завершение работы над приоритетами партнерства Минска и ЕС

Директор «Восточного партнерства» Генерального директората ЕК по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейского союза Лоуренс Мередит надеется на завершение работы над договором о приоритетах партнерства с Белоруссией до 2020 года.

Он отметил, что общая главная цель двух сторон заключается в улучшении их отношений. Мередит рассчитывает, что договор поможет нормализовать работу. По его словам, активизации сотрудничества с белорусской стороной способствует и ее визовая политика, позволяющая и туристам, и бизнесу из ЕС бывать в стране. 

Мередит добавил, что у Белоруссии большой потенциал для развития цифрового сектора, в свою очередь страна предложила сделать именно эту область приоритетом «Восточного партнерства».

Также накануне стало известно, что еврокомиссары по европейской политике соседства и переговорам о расширении союза и по цифровой экономике Йоханнес Хан и Мария Габриэль 21 июня прибудут в белорусскую столицу, чтобы поучаствовать в диалоге государств «Восточного партнерства». 

Ранее данные опроса показали, что свыше 60 процентов жителей Эстонии считают иммиграцию главной проблемой Евросоюза. СМИ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена провести саммит по миграционному кризису с государствами ЕС.

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Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #политика #белоруссия #еврокомиссия #весь мир #мередит
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